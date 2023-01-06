В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирена звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Данные об этом можно увидеть на онлайн-карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации на карте, сирена звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Ранее также воздушная тревога объявлялась в пяти регионах Украины. Утром 5 января она прозвучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.