В результате аварии в метро Мехико число пострадавших увеличилось до 57

Предположительно это местные жители в возрасте от 16 до 93 лет. Еще у четырнадцати граждан возраст не указан.

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Мексиканские власти сообщили информацию о пострадавших в метро Мехико гражданах. Утром 7 января там столкнулись два поезда на третьей линии. Это произошло в центре города между станциями Ла-Раса и Потреро.

Позже был опубликован список пострадавших. На данный момент там числится 57 человек в возрасте от 16 до 93 лет. Еще у четырнадцати граждан возраст не указан. Предположительно это местные жители.

«По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена и адреса госпитализации», - приводит РИА Новости заявление министра общественной безопасности Омара Гарсия Арфуч.

Сообщается, что один человек погиб. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования пострадавшим. Ведется расследование случившегося.

Ранее приводилась информация, что в этом столкновении десять пострадавших были доставлены в больницы. Еще четверых вытащили спасатели, которых зажало в вагонах.