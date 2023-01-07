В столице Мексики столкнулись два поезда в метро

Данных о причинах случившегося пока не приводится.

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В столице Мексики на 3-й линии метрополитена столкнулись два состава. По меньшей мере один человек погиб, еще десять получили травмы. Об этом сообщил глава городского управления внутренних дел Марти Батрес.

«Мы находимся на месте происшествия, нам докладывают о том, что 10 пострадавших были доставлены в больницы, спасатели вытаскивают еще 4 живых, которых зажало (в вагонах - прим. ред.), и, похоже, есть 1 жертва», - написал Батрес в своем Twitter.

Данных о причинах случившегося пока не приводится.