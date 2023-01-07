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Британские военные осудили признание принца Гарри в убийствах на службе в Афганистане

Елизавета Потейчук
07:57 07.01.2023
Более того, заявлением принца Гарри возмутились представители движения «Талибан»*.
Британские военные осудили признание принца Гарри в убийствах на службе в Афганистане
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Действующие и бывшие британские военнослужащие подвергли критике принца Гарри после того, как он признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане. Полковник Тим Коллинс, который участвовал во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году, заявил, что принц Гарри повел себя наивно, опубликовав воспоминания, и предал доверие армии.

«Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью», - приводит газета The Times слова Коллинса.

Кроме того,  представители террористической организации «Талибан»* также возмутились признанием герцога Сассекского.  По данным издания Daily Mail,  один из командиров-талибов* назвал принца Гарри Сассекского «болтливым неудачником». Так, по словам боевиков, Гарри «бежал во дворец своей бабушки», и сейчас изо всех сил пытается сохранить место в королевской семье.

Напомним, герцог Сассекский рассказал об убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане в автобиографической книге принца под названием Spare («Запасной»), выход которой анонсирован на 10 января.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

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