Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане

Такое заявление принц Гарри сделал в своей книге, выход которой запланирован на 10 января.

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Британский принц Гарри рассказал, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом говорится в автобиографической книге принца под названием Spare («Запасной»), выход которой анонсирован на 10 января.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число - 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд», - цитирует телеканал SkyNews отрывок из книги.

В марте 2021 года вышло сенсационное интервью, в ходе которого принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько неожиданных заявлений, которые ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл, афроамериканка по матери, рассказала, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца.