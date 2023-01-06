Байден заявил о критически важном этапе в зоне украинского конфликта

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Украинский конфликт достиг критической точки, и Вашингтон намерен приложить все усилия, чтобы помочь Киеву. Президент США Джо Байден сделал заявление о важности момента на заседании в Белом доме.

«Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», - приводит РИА Новости слова американского лидера.

Заявление Байдена прозвучало на фоне сообщений в американской печати о том, что США готовы выделить 6 января очередной пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. Анонсируется в том числе поставка 50 БМП.

Ранее посол России в Америке Анатолий Антонов опроверг утверждения США об «оборонительном характере» поставляемого на Украину оружия.



