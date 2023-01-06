Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет и как долго можно наблюдать зимнюю радугу

Зимняя радуга или световые столбы характерны для Сибири и Дальнего Востока, но сейчас наблюдаются и в Москве из-за крепких морозов.

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Крепкие морозы в столице продержатся, как минимум, до середины января. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос», рассказал, что сейчас в Москве морозы на 15 градусов крепче нормы, но скоро уже потеплеет.

«В настоящий момент ситуация уже полностью перешла под контроль скандинавского антициклона. Мы наблюдаем малооблачную, сухую, солнечную погоду. Но северная тяга ветров продолжает обеспечивать приток следующих порций арктической стужи с аномально низкими температурными показателями. В течение 6 января температура воздуха в Москве не превысит отметки минус 18 - минус 20 градусов, по области это 17-22 градусов мороза. В рождественскую ночь в условиях ясного неба морозы окрепнут до минус 25 - минус 30: это по региону. В столице ночью 7 января будет минус 25-27. В дневные часы 7 января тоже сохранится солнечная погода, будет по-прежнему очень холодно: минус 17-19 в Москве, по Московской области от 16 до 21 градусов мороза», - рассказал синоптик.

По информации эксперта, холода в Московском регионе начнут понемногу отступать с 8 января.

«В воскресенье и понедельник стужа сохранится и лишь символически отступит на градус-другой. Соответственно к середине первой рабочей недели, в силу того, что потоки сменятся с северных на северо-западные и западные, температура немного повысится: до минус 13-18 в ночные часы, днем минус 8-13. В свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным», - отметил метеоролог.

Эксперт напомнил, что сейчас в Москве в связи с морозами действует оранжевый уровень опасности, «поскольку такие температуры несут угрозу и народному хозяйству и здоровью людей». Но считает, что рекордного похолодания на Рождество не будет: самой холодной рождественской ночью в Москве за всю историю метеонаблюдений считается 7 января 1891 года, когда в столице похолодало до минус 34,8 градуса.

Евгений Тишковец также объяснил, почему сейчас в Москве можно наблюдать такое редкое природное явление, как зимняя радуга.

«Из-за резкого понижения температуры в ночные и утренние часы наблюдаются такие эффектные визуальные атмосферные оптические явления, так световые столбы, зимнее солнце или зимняя радуга. Они возникают в условиях низких температур и вызываются отражением света на горизонтальных, плоских гранях шестиугольных плоских или столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Эта история больше характерна для Сибири, Дальнего востока Якутии и очень редко наблюдается в Центральной России, где такие морозы редкое явление», - пояснил специалист.

Эксперт добавил, что сейчас Москва запаслась рекордными сугробами: до 29 см в районе ВДНХ при климатической норме в 22 см, что несколько смягчает восприятие морозов.