В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет и как долго можно наблюдать зимнюю радугу

Ирина Елагина
14:10 06.01.2023
Зимняя радуга или световые столбы характерны для Сибири и Дальнего Востока, но сейчас наблюдаются и в Москве из-за крепких морозов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роман Пинчук, РИА Новости
Читайте нас на:

Крепкие морозы в столице продержатся, как минимум, до середины января. Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос», рассказал, что сейчас в Москве морозы на 15 градусов крепче нормы, но скоро уже потеплеет.

«В настоящий момент ситуация уже полностью перешла под контроль скандинавского антициклона. Мы наблюдаем малооблачную, сухую, солнечную погоду. Но северная тяга ветров продолжает обеспечивать приток следующих порций арктической стужи с аномально низкими температурными показателями. В течение 6 января температура воздуха в Москве не превысит отметки минус 18 - минус 20 градусов, по области это 17-22 градусов мороза. В рождественскую ночь в условиях ясного неба морозы окрепнут до минус 25 - минус 30: это по региону. В столице ночью 7 января будет минус 25-27. В дневные часы 7 января тоже сохранится солнечная погода, будет по-прежнему очень холодно: минус 17-19 в Москве, по Московской области от 16 до 21 градусов мороза», - рассказал синоптик.

По информации эксперта, холода в Московском регионе начнут понемногу отступать с 8 января.

«В воскресенье и понедельник стужа сохранится и лишь символически отступит на градус-другой. Соответственно к середине первой рабочей недели, в силу того, что потоки сменятся с северных на северо-западные и западные, температура немного повысится: до минус 13-18 в ночные часы, днем минус 8-13. В свое климатическое русло температурный фон вернется только к следующим выходным», - отметил метеоролог.

Эксперт напомнил, что сейчас в Москве в связи с морозами действует оранжевый уровень опасности, «поскольку такие температуры несут угрозу и народному хозяйству и здоровью людей». Но считает, что рекордного похолодания на Рождество не будет: самой холодной рождественской ночью в Москве за всю историю метеонаблюдений считается 7 января 1891 года, когда в столице похолодало до минус 34,8 градуса.

Евгений Тишковец также объяснил, почему сейчас в Москве можно наблюдать такое редкое природное явление, как зимняя радуга.

«Из-за резкого понижения температуры в ночные и утренние часы наблюдаются такие эффектные визуальные атмосферные оптические явления, так световые столбы, зимнее солнце или зимняя радуга. Они возникают в условиях низких температур и вызываются отражением света на горизонтальных, плоских гранях шестиугольных плоских или столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Эта история больше характерна для Сибири, Дальнего востока Якутии и очень редко наблюдается в Центральной России, где такие морозы редкое явление», - пояснил специалист.

Эксперт добавил, что сейчас Москва запаслась рекордными сугробами: до 29 см в районе ВДНХ при климатической норме в 22 см, что несколько смягчает восприятие морозов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
Видео
МО РФ: в Запорожье перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS
12:18 В стране и мире
Украинские боевики за 15 минут до режима тишины обстреляли Донецк
11:30 В стране и мире
Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста
08:59 В стране и мире
Ночь перед Рождеством в Москве стала самой холодной с начала зимы
05:10 В стране и мире
Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.