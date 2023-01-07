Немецкий эксперт заявил, что Запад готовит Киев к новому «кровавому году»

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Запад поддерживает наступление Киева и не планирует проводить мирные переговоры в ближайшее время. Об этом заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек, комментируя новость об очередном пакете военной помощи Украине.

«И это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров», - цитирует его New York Times.

Напомним, что за 2022 год одна только Германия оказала помощь Украине на сумму 12 миллиардов евро. Цифры стали известны в ходе телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского.