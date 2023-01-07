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Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов

Анастасия Бобылева
03:10 07.01.2023
Он заявил, что отдаление от веры провоцирует конфликты, а приближение к ней, наоборот, помогает их избежать.
Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в храме Христа Спасителя объяснил, почему, по его мнению, в мире случаются конфликты. Он назвал основной причиной отдаление людей от веры.

«Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», - считает патриарх.

Он выразил надежду, что вера поможет людям в будущем устранить все противоречия и наладить как межличностные, так и межгосударственные отношения. Также на праздничной проповеди он призвал помолиться за близких людей, за Родину и за тех, кто находится в зоне СВО.

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