Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов

Он заявил, что отдаление от веры провоцирует конфликты, а приближение к ней, наоборот, помогает их избежать.

© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди в храме Христа Спасителя объяснил, почему, по его мнению, в мире случаются конфликты. Он назвал основной причиной отдаление людей от веры.

«Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их», - считает патриарх.

Он выразил надежду, что вера поможет людям в будущем устранить все противоречия и наладить как межличностные, так и межгосударственные отношения. Также на праздничной проповеди он призвал помолиться за близких людей, за Родину и за тех, кто находится в зоне СВО.