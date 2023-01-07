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В США заявили, что Индия может помочь уладить конфликт на Украине

Анастасия Бобылева
02:15 07.01.2023
Также на ситуацию может повлиять ряд других стран, находящихся одновременно в контакте с Киевом и Москвой.
В США заявили, что Индия может помочь уладить конфликт на Украине
© Фото: Lui Siu Wai ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Индия и другие страны, которые находятся в контакте с Москвой и Киевом, могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Так считает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, требование Москвы признать новые территории частью РФ показывает, что Россия не заинтересована в диалоге. Он отметил, что Вашингтон планирует изменить это.

«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это», - уверен Прайс, его слова приводит ТАСС.

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты обсуждают с Индией этот вопрос. Вместе, считает журналист, они могут «привлечь Россию к ответственности и навязать ей дополнительные издержки».

Ранее Нед Прайс рассказал об ожиданиях США от своих послов в Москве. Он заявил, что дееспособности диппредставительства уделяется особое внимание.

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