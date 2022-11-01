В Госдепе США объяснили, чего ждут от посольства в Москве

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США уделяют особое внимание дееспособности своего посольства в Москве. Американские власти даже контактировали с российской стороной о снятии части ограничений, которые затрудняют работу диппредставительства. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Будет справедливым сказать, что дееспособность нашего посольства в Москве имеет первостепенное значение для нас. Мы считаем, что особенно во времена напряженности, конфликта жизненно важно иметь возможности для коммуникаций, открыто общаться друг с другом», - передает РИА Новости слова Прайса.

При этом он отметил, что находящиеся в Москве американские дипломаты не занимаются проблематикой украинского кризиса. По его словам, что-то обсуждать по этой теме нельзя без Киева.

Напомним, в августе Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обратился с просьбой к российским властям об освобождении осужденного бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля в связи с возрастом и состоянием его здоровья. Год назад экс-сотрудник американской дипмиссии вместе с супругой были задержаны в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка, так как в его багаже нашли марихуану и гашишное масло.