ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим БПЛА для терактов в России
ВС РФ накануне, 31 декабря, нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим беспилотники для совершения терактов в России. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
«Нанесен удар...по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации», - сказал Конашенков.
Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить стоянки хранения и места запуска ударных дронов. Таким образом замысел Киева совершить теракты против РФ были сорваны, заключил глава оборонного ведомства.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.