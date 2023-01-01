ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим БПЛА для терактов в России

Также были поражены стоянки хранения и места запуска ударных дронов, сообщили в МО РФ.

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ВС РФ накануне, 31 декабря, нанесли удар по объектам ОПК Украины, изготавливающим беспилотники для совершения терактов в России. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

«Нанесен удар...по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации», - сказал Конашенков.

Кроме того, российским военнослужащим удалось поразить стоянки хранения и места запуска ударных дронов. Таким образом замысел Киева совершить теракты против РФ были сорваны, заключил глава оборонного ведомства.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.