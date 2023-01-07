В ЛНР ликвидировали возгорание на газопроводе в Лутугино

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В Луганской Народной Республике специалисты ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в городе Лутугино. Об этом сообщило государственное предприятие «Луганскгаз».

«Специалисты ГУП "ЛУГАНСКГАЗ" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в г. Лутугино путем перекрытия задвижки. Сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва», - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Сообщается, что на данный момент по уточненным данным без газа временно остаются порядка 13 тысяч человек Лутугинского района.

Ранее появилась информация, что в городе Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе. Информации о сроках возобновления газоснабжения не сообщалось.