В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе

О сроках восстановления газоснабжения пока не сообщается.

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В Луганской Народной Республике произошло возгорание после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино. Об этом сообщило государственное предприятие «Луганскгаз».

«Вечером 7 января в г. Лутугино произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшем возгоранием. В настоящий момент на месте инцидента присутствуют специалисты ГУП "ЛУГАНСКГАЗ" во главе с руководством предприятия, ведутся работы по устранению возгорания", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Сообщается, что на данный момент без газа временно остаются порядка 11 тысяч человек Лутугинского района.

О сроках восстановления газоснабжения пока не сообщается.