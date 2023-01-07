В Астраханской области сел на мель сухогруз, следующий в Иран

Экипаж в медицинской помощи не нуждается, продовольственных запасов хватит на 10 суток.

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Сухогруз, отправившийся из Астраханского порта в Иран, не смог завершить свой маршрут и сел на мель в Волго-Каспийском канале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о том, что на 170,8-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1". Маршрут следования судна: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран)», - следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по Астраханской области.

Отмечается, что судовой экипаж не нуждается в медицинской помощи, а имеющихся запасов продовольствия хватит на 10 суток.

«Судовой ход не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории нет», - добавили в ведомстве.

Уже организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Морской спасательной службой и Администрацией порта Астрахань.

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