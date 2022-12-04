На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли уже 1700 мертвых тюленей

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Число обнаруженных мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 1700. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.

По словам экспертов, смерть животных ненасильственная. Тюлени, предположительно, погибли около двух недель назад.

Напомним, накануне были обнаружены около 700 туш. Сейчас выясняются причины гибели животных. Сейчас продолжается исследование берега.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» собирают информацию для определения всех обстоятельств происшествия.