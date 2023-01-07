В Японии отменили 63 авиарейса из-за вынужденной посадки самолета после угроз взрыва

В японском аэропорту Тюбу были отменены 63 рейса, а еще четыре были вынуждены поменять пункт назначения.

© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

В аэропорту Тюбу в Японии отменили 63 авиарейса после вынужденной посадки самолета лоукостера Jetstar из-за угроз о подложенной бомбе. Еще четыре рейса были вынуждены поменять пункт назначения.

Как сообщает новостная служба телекомпании Nippon Television Network, в субботу утром субботу самолет авиакомпании Jetstar направлялся из аэропорта Нарита около Токио в Фукуоку на юге страны. После этого в аэропорт Нарита поступил звонок из Германии и мужской голос на английском языке назвал номер рейса, предупредив, что в багажное отделение заложена пластиковая бомба.

В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Тюбу в префектуре Айти. На борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. При эвакуации пять человек получили царапины и ушибы.

Сообщается, что судно и багажный отсек проверила полиция, но никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Вследствие вынужденной посадки взлетно-посадочная полоса была закрыта на 4,5 часа.

Ранее пострадали семь пассажиров летевшего в Алма-Ату самолета в результате сильной турбулентности. Сообщалось что, по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.