Семь пассажиров летевшего в Алма-Ату самолета пострадали из-за турбулентности

Сообщается что, по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.

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Следовавший из Ташкента в Алма-Ату самолет казахстанской авиакомпании попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы… Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги», - передает РИА Новости сообщение авиакомпании.

Согласно пресс-релизу, авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 13.45 по московскому времени. Как говорится в сообщении, экипаж воздушного судна оказал первую доврачебную помощь пострадавшим пассажирам, пилоты проинформировали об инциденте службы аэропорта.

Сообщается что, по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.