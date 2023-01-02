Семь пассажиров летевшего в Алма-Ату самолета пострадали из-за турбулентности
Следовавший из Ташкента в Алма-Ату самолет казахстанской авиакомпании попал в зону сильной турбулентности, травмы и ожоги получили семь пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы… Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги», - передает РИА Новости сообщение авиакомпании.
Согласно пресс-релизу, авиалайнер приземлился в Алма-Ате в 13.45 по московскому времени. Как говорится в сообщении, экипаж воздушного судна оказал первую доврачебную помощь пострадавшим пассажирам, пилоты проинформировали об инциденте службы аэропорта.
Сообщается что, по факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами.