ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ*, переправлявших боевиков в Сирию и на Украину

В ходе обысков у обвиняемых изъяты средства связи, платежные инструменты, а также компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов терсообщества в боевых действиях в Сирии и на Украине.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Спецназ ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В числе задержанных организатор группировки и десять его сообщников. В настоящее время они заключены под стражу, уточнили в СК РФ. По данным спецслужбы и Следственного комитета РФ, эмиссары международных террористов занимались вербовкой и отправкой боевиков на Украину и в Сирию, а также занимались финансированием терроризма.

На прошлой неделе стало известно, что в Биробиджане ФСБ России пресекла противоправную деятельность помогавшего Службе безопасности Украины россиянина. Он планировал вступить в украинскую армию, сообщили в ведомстве. По итогам оперативно-разыскных мероприятий было определено, что 35-летний россиянин собрал и передал секретные сведения о «критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области».

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.