Очередной тайник с боеприпасами обнаружили в Херсонской области

Его нашли на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка. Оперативно-розыскные мероприятия по Херсонской области продолжаются.

© Фото: ГУ МВД Херсонской области

В ходе проверочных мероприятий в селе Михайловка Херсонской области сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами на чердаке заброшенного здания, говорится в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области.

«Изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, 2 дымовых гранаты, 2 реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм», - следует из сообщения.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов в Херсонской области продолжается. За их незаконное хранение предусматривается уголовная ответственность.

Ранее оперативники обнаружили и изъяли арсенал с боеприпасами в заброшенном доме в городе Голая Пристань. Личности организаторов еще не установлены.