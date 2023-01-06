Арсенал с боеприпасами обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области

Все боеприпасы были изъяты, личности организаторов еще не установлены.

© Фото: ГУ МВД Херсонской области

В результате проверочных мероприятий по Херсонской области в городе Голая Пристань оперативники обнаружили и изъяли арсенал с боеприпсами, сообщили в своем Telegram-канале представители ГУ МВД по Херсонской области.

«В заброшенном доме полицейские нашли хранившиеся патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим числом 1013 штук. Там же находились три корпуса ручных гранат и взрыватель. Изъятое передано специалистам для дальнейшего исследования», - говорится в сообщении.

Найденные боеприпасы уже передали специалистам для дальнейшего расследования и выяснения, кто и когда разместил их в здании.

В ГУ МВД по Херсонской области также напомнили, что в регионе на постоянной основе проводится комплексная работа по изъятию оружия и боеприпасов, незаконное хранение которых влечет за собой уголовную ответственность. При этом добровольная выдача имеющихся снарядов освобождает от наказания.

Ранее в ЛНР было обнаружено два схрона с боеприпасами. Установлено, что они принадлежали диверсантам и предназначались для организации терактов в новогодние праздники.