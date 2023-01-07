Медведев уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Австралии

Соревнование двух экс-лидеров мирового рейтинга закончилось со счетом 3:6, 4:6 в пользу серба Новака Джоковича.

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Россиянину Даниилу Медведеву не удалось пройти в финал теннисного турнира категории ATP 250, который проходит в Австралийском городе Аделаида. Призовой фонд турнира больше 642 тысяч долларов.

Россиянин уступил сербу в двух сетах со счетом 3:6, 4:6. Всего теннисисты провели на открытом корте с жестким покрытием 1 час 30 минут. Это была 13 встреча Медведева с Джоковичем. Медведев в девятый раз уступил сербу. В финале Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордом, ранее обыгравшим японца Йсихито Нисиоку.

Напомним, в июне 2022 года российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Тогда серб Джокович сместился на третье место. Медведев оставался лидером в течение 16 недель.