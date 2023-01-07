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ВС РФ перехватили пять снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS и американскую ракету «HARM» в ДНР и Запорожье

14:31 07.01.2023
При этом объединенная группировка российских войск с 12:00 по Москве 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Вооруженные Силы России перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и HIMARS, а также американскую ракету «HARM» в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Обэтом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское Донецкой Народной Республики и Очереватое Запорожской области», - сказал он.

Напомним, объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 по Москве 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевский режим в течение прошедших суток продолжал вести артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Несмотря на обстрелы со стороны националистов по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено ВС РФ до 24-х часов сегодняшнего дня.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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