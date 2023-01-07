МО РФ: во время режима тишины ВСУ 51 раз за сутки применили артиллерию против ВС РФ

Несмотря на обстрелы, российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня в зоне спецоперации до конца 7 января.

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За стуки противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск и населенным пунктам на трех направлениях - Соледарском, Авдеевском и Марьинском. На Красно-Лиманском направлении произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций. При этом российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня до 24 часов 7 января. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении ВСУ произведено одиннадцать минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник пятьдесят один раз применил артиллерию по подразделениям российских войск», - заявил Конашенков.

Объединенная группировка российских войск в районе проведения специальной военной операции с 6 января 12 часов московского времени соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24 часов сегодняшнего дня.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов