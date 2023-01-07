Эвакуация, ремонт, обслуживание: как восстанавливают военную технику подразделения ВДВ в зоне спецоперации
Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации, после которого она снова отправляется в бой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Задействованные в специальной военной операции ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники.
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