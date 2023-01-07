Армия Армия Армия

Эвакуация, ремонт, обслуживание: как восстанавливают военную технику подразделения ВДВ в зоне спецоперации

05:00 07.01.2023
Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации, после которого она снова отправляется в бой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Задействованные в специальной военной операции ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники.

© Минобороны России

Также они обслуживают технику артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем - обратно на передовую. Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.

«Наше подразделение выполняет одну из значимых задач соединения. Это своевременное обслуживание и ремонт бронетанкового вооружения и техники, приведение ее в боевую готовность, возвращение в строй. А также эвакуация неисправной техники с переднего края», - рассказал заместитель командира ремонтной роты Михаил.

Он пояснил, что с переднего края была эвакуирована техника. Предстоит замена двигателя и текущий ремонт. Михаил добавил, что в течение нескольких часов техника будет отправлена снова в бой.

На ремонте находятся автомобильная техника и боевые машины десанта, которые ремонтируются от нескольких часов до суток и возвращаются в строй для дальнейшего выполнения боевой задачи.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:10 В стране и мире
Патриарх Кирилл объяснил причину мировых конфликтов
00:35 В стране и мире
Байден заявил, что штурм Капитолия был в июле, а не в январе
22:05 В стране и мире
В Белом доме заявили, что обучение украинцев применению комплексов ПВО Patriot еще не началось
19:14 В стране и мире
Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово
18:15 В стране и мире
Эстония потратит почти миллион евро на снос советских военных памятников
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.