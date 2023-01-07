Эвакуация, ремонт, обслуживание: как восстанавливают военную технику подразделения ВДВ в зоне спецоперации

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Также они обслуживают технику артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем - обратно на передовую. Военнослужащие ремонтных подразделений выполняют круглосуточный ремонт техники Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.

«Наше подразделение выполняет одну из значимых задач соединения. Это своевременное обслуживание и ремонт бронетанкового вооружения и техники, приведение ее в боевую готовность, возвращение в строй. А также эвакуация неисправной техники с переднего края», - рассказал заместитель командира ремонтной роты Михаил.

Он пояснил, что с переднего края была эвакуирована техника. Предстоит замена двигателя и текущий ремонт. Михаил добавил, что в течение нескольких часов техника будет отправлена снова в бой.

На ремонте находятся автомобильная техника и боевые машины десанта, которые ремонтируются от нескольких часов до суток и возвращаются в строй для дальнейшего выполнения боевой задачи.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.