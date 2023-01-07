Армия «Спасибо за то, что вы делаете»: танкистам и артиллеристам ЦВО в зоне СВО вручили награды Военнослужащим танкового соединения ЦВО, участвующим в специальной военной операции, вручили государственные награды и присвоили воинские звания. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды и присвоило первые офицерские звания военным танкистам и артиллеристам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения. Государственными наградами - орденом «Мужества», медалями «За отвагу» и «Жукова», Знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом были награждены механики-водители, наводчики-операторы танков Т-72. Кроме государственных наград первое офицерское звание «младший лейтенант» получили командиры минометных расчетов с назначением на вышестоящие должности. В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации сотни танкистов и артиллеристов Центрального военного округа за доблесть и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, награждены государственными наградами. Ранее военнослужащим расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика