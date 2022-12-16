Армия Повелители «Ураганов»: артиллеристам ЦВО вручили госнаграды в зоне спецоперации Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащим расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа вручили государственные награды в зоне проведения специального военной операции. Государственные награды - медали Жукова военнослужащим вручили, не отходя от огневых позиций. Стоит отметить, что артиллеристы ЦВО с первого дня спецоперации поражают объекты военной инфраструктуры, скопления техники и огневые средства противника. «В ходе проведения специальной военной операции осуществляем подвоз и загрузку боевых машин для своевременного поражения противника. Требования в нашем отделении высокие. Нужно работать очень быстро и круглосуточно, потому что цели приходят внезапно и их надо быстро поражать», - рассказал командир расчета транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган» с позывным «Клинок». После награждения расчеты вернулись в боевые машины - с командного пункта пришли координаты очередной цели. Расчет «Урагана» выдвинулся к стартовой позиции, произвел наводку и поразил район заправки техники противника 220-мм реактивными снарядами, обездвижив подразделение украинских националистов. Ранее военнослужащим горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации. Военнослужащим вручили государственные награды за проявленные мужество, героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика