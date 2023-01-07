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Владельцу сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» продлили арест

Елизавета Потейчук
14:20 07.01.2023
На такой же срок суд продлил арест Наталье Беленоговой - директору фирмы, занимавшейся организацией работы клуба.
Владельцу сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» продлили арест
© Фото: Пресс-служба Басманного суда, РИА Новости
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Басманный суд Москвы продлил арест депутату Костромской областной думы, по совместительству владельцу здания клуба «Полигон» Ихтияру Мирзоеву по делу о пожаре. Так, ему предъявляется обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», - цитирует ТАСС постановление суда.

Кроме того, согласно потановлению, на такой же срок суд продлил арест Наталье Беленоговой - директору фирмы, занимавшейся организацией работы клуба. В удовлетворении ходатайств стороны защиты обвиняемых об изменении им меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражей, суд отказал.

Напомним, пожар в клубе начался после драки и запущенной в потолок ракетницы. Это произошло в ночь на 5 ноября 2022 года. По сообщению МЧС, в результате пожара в «Полигоне» погибли 13 человек, еще девять пострадали. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

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