Украина дважды за десять минут обстреляла поселок Гольмовский в ДНР

В рождественскую ночь националисты обстреляли поселок в ДНР «натовскими» снарядами.

© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress

Украинские боевики выпустили 11 снарядов «натовского» калибра по поселку Гольмовский Донецкой Народной Республики в ночь на 7 января. За десять минут они обстреляли населенный пункт дважды.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - указано в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Другое сообщение говорит еще о шести выпущенных снарядах того же калибра.

Ранее сообщалось об очередном обстреле Донецка со стороны националистов. Несмотря на объявленный Россией режим тишины в честь Рождества, Украина продолжает вести боевые действия.