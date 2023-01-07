Националисты выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР

Также сегодня после обстрела боевиками Горловки была ранена местная жительница.

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Украинские националисты подвергли обстрелу населенный пункт Горловка в ДНР. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили по городу восемь снарядов «натовского» калибра.

«13:20 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, сегодня после обстрела украинскими националистами в Горловке была ранена мирная жительница. Это произошло в жилищном массиве «Строитель», мэр города Иван Приходько опубликовал фото последствий обстрела.