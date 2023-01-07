В стране и мире В Горловке после обстрела боевиками была ранена мирная жительница Анастасия Бобылева Это произошло в жилищном массиве «Строитель», в Telegram-канале мэра города были опубликованы фото последствий обстрела. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: После обстрела украинскими националистами в Горловке была ранена мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилищном массиве "Строитель", на улице Ленина, 237, ранена мирная горловчанка», - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, всего по Горловке было выпущено 13 снарядов калибра 155 мм. Такие снаряды используются странами НАТО. Ранее сообщалось об очередном ударе украинских националистов по Донецку и Горловке. За полтора часа по населенным пунктам было выпущено около 29 снарядов. Экспертное мнение и аналитика