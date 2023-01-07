Путин рассказал, какую роль играют церковные организации в поддержке воинов СВО

Глава государства также отметил созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества.

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Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников и православных верующих с Рождеством Христовым. В частности, российский лидер указал на роль церковных организаций в поддержке участников специальной военной операции на Украине.

«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения», - говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Путин также отметил созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодежи, а также укрепление института семьи. Завершил поздравление глава государства пожеланиями, здоровья, успехов и всего наилучшего.

Напомним, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Благовещенском соборе в Московском Кремле.