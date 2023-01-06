Fox News: США фабрикуют панику вокруг России в политических интересах

Все, что неугодно Вашингтону, теперь нарекается «российской дезинформацией» и используется для цензуры, считает журналист Такер Карлсон.

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Соединенные Штаты Америки «фабрикуют панику» вокруг России и используют ее в качестве политического инструмента. Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист напомнил о случае в 2016 году, когда организация WikiLeaks распространила сведения о том, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов, и для того, чтобы замять скандал, кампания Клинтон переложила ответственность на русских хакеров.

Карлсон добавил, что спецслужбы знали, что это ложь, но при этом «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России - отличный политический инструмент». Журналист пришел к выводу, что все, неугодное Вашингтону, теперь нарекается «российской дезинформацией» и используется для цензуры.

«Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», - с иронией заметил ведущий.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подстрекают Киев к «ужасным» поступкам. Антонов подчеркнул, что поставками оружия Вашингтон продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт мирным путем.