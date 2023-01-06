Армия Замминистра обороны Попов исполнил новогоднюю мечту шестилетнего мальчика из Курганской области В частности, Макар вместе со своей семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполнил мечту шестилетнего Макара из Курганской области. Замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара. Мальчик хотел побывать в музеях военной техники. © Минобороны России Так, Макар вместе со своей семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Они посетили музейный комплекс - площадка № 1, попробовали Партизанский обед в блиндаже Партизанской деревни, а также познакомились с устройством танка Т-62М. Затем Макар вместе с семьей отправились в лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где им вручили сертификат «Юного реставратора». © Минобороны России Ранее командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний». Шестилетняя Соня получила в подарок большую плюшевую панду, а четырехлетний Миша - игрушечный военный тягач. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика