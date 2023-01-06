Замминистра обороны Попов исполнил новогоднюю мечту шестилетнего мальчика из Курганской области
В частности, Макар вместе со своей семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполнил мечту шестилетнего Макара из Курганской области. Замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара. Мальчик хотел побывать в музеях военной техники.