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Замминистра обороны Попов исполнил новогоднюю мечту шестилетнего мальчика из Курганской области

06:52 06.01.2023
В частности, Макар вместе со своей семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполнил мечту шестилетнего Макара из Курганской области. Замглавы российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку Макара. Мальчик хотел побывать в музеях военной техники.

© Минобороны России

Так, Макар вместе со своей семьей посетил Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Они посетили музейный комплекс - площадка № 1, попробовали Партизанский обед в блиндаже Партизанской деревни, а также познакомились с устройством танка Т-62М. Затем Макар вместе с семьей отправились в лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где им вручили сертификат «Юного реставратора».

© Минобороны России

Ранее командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний». Шестилетняя Соня получила в подарок большую плюшевую панду, а четырехлетний Миша - игрушечный военный тягач.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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