Армия Командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний» Шестилетняя Соня получила в подарок большую плюшевую панду, а четырехлетний Миша - игрушечный военный тягач. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий Владимирским объединением Ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенант Олег Глазунов, его заместители, а также командиры соединений исполнили желания детей в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Так, командующий объединения исполнил желания двух детей. Дед Мороз подарил шестилетней Соне заветную большую плюшевую панду, а четырехлетнему Мише - игрушечный военный тягач. Кроме того, ребята получили сладкие подарки. Ранее замглавы МО РФ Тимур Иванов исполнил мечту 9-летней Арины из Бурятии в рамках акции «Елка желаний». Семья Арины впервые оказалась в столице России. Девочка побывала в Главном храме ВС РФ, покаталась на собачьей упряжке и тюбинговых горках. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика