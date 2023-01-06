Командование Владимирского ракетного объединения приняло участие в новогодней акции «Елка желаний»
Командующий Владимирским объединением Ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенант Олег Глазунов, его заместители, а также командиры соединений исполнили желания детей в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний».
Так, командующий объединения исполнил желания двух детей. Дед Мороз подарил шестилетней Соне заветную большую плюшевую панду, а четырехлетнему Мише - игрушечный военный тягач. Кроме того, ребята получили сладкие подарки.
Ранее замглавы МО РФ Тимур Иванов исполнил мечту 9-летней Арины из Бурятии в рамках акции «Елка желаний». Семья Арины впервые оказалась в столице России. Девочка побывала в Главном храме ВС РФ, покаталась на собачьей упряжке и тюбинговых горках.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.