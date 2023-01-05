Замглавы МО РФ Иванов исполнил мечту 9-летней Арины из Бурятии в рамках акции «Елка желаний»
Семья Арины впервые оказалась в столице России. Девочка побывала в Главном храме ВС РФ, покаталась на собачьей упряжке и тюбинговых горках.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Новогоднюю мечту девятилетней Арины из Республики Бурятия исполнил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки. Арина хотела побывать в Москве, посетить новогодние мероприятия и Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.
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