Замглавы МО РФ Иванов исполнил мечту 9-летней Арины из Бурятии в рамках акции «Елка желаний»

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Замминистра обороны исполнил ее желание в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Из Бурятии девочка приехала вместе с семьей. Посетили «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России и осмотрели внутреннее убранство Главного храма Вооруженных Сил России. Также были в музейном комплексе «Дорога Памяти» и поднялись на колокольню и смотровую площадку под главным куполом храма.

Затем вместе с семьей Арина прокатилась на Главном катке Подмосковья, тюбинговых горках, на собачьей упряжке, проверила себя на меткость и удачу в тире.

«Отдельное спасибо всем организаторам, Министерству обороны. В частности, наше желание вытянул Иванов Тимур Вадимович. Спасибо ему большое, что нас пригласили. Мы вообще впервые в Москве, впервые», - поблагодарила мама Арины из Бурятии.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Данная акция проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам. Она призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.