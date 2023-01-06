Небензя призвал Израиль не идти по пути эскалации с палестинцами

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Российская сторона призвала Израиль не идти по пути эскалации в отношении вопросов, связанных с Палестиной. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что новое израильское руководство проявит политическую мудрость и не станет предпринимать шаги, которые могли бы создать необратимые последствия «на земле».

Министр национальной безопасности Израиля 3 января в сопровождении силовиков посетил располагающуюся на Храмовой горе священную для мусульман территорию комплекса мечети «Аль-Акса». Российский постпред обратил на этот случай особое внимание.

Небензя напомнил, что в 2000 году визит Ариэля Шарона под охраной сотен полицейских на Храмовую гору стал «спусковым механизмом» для начала «второй Интифады». Тогда несколько тысяч человек с обеих сторон погибли в этом конфликте. Его слова приводит RT.

«В этой связи настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность, а также отказаться от провокационных шагов и односторонних действий», - сказал постпред РФ.

Также высокопоставленный российский дипломат напомнил о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима - колыбели трех монотеистических религий и расположенных в нем священных мест.

Ранее в МИД РФ выразили готовность сотрудничать с новым правительством Израиля. В ведомстве рассчитывают, что деятельность нового кабинета министров будет способствовать развитию партнерских отношений с РФ и укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.