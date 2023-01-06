Украинский депутат обвинил Зеленского и Ермака в намерении его убить

Депутат Лерос заявил, что если с ним что-то случится, то вина возложена на «выше названных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в Украине».

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Украинский президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвиняются в преследовании и попытке убить депутата Верховной Рады Гео Лероса. Об этом сам политик публично заявил.

Он написал, что Зеленский и Ермак «на пути к тотальной узурпации власти с безграничной властью». Также Лерос указал, что есть случай применения физической силы к нему и что его заставляют «"сотрудничать", писать заявления, предлагают сделать разные лживые публичные заявления». Об этом украинский депутат написал в своем Telegram-канале.

«Война не может быть поводом закрывать глаза на произвол, совершаемый властью, на уничтожение свобод и демократии. Зеленский с Ермаком - на пути к тотальной узурпации власти с безграничным влиянием над людьми и ресурсами страны. Если что-то произойдет со мной или с кем-то из моего окружения, я обвиняю в этом выше названных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в Украине», - сообщил Лерос.

Немногим ранее Зеленский ответил отказом на предложение Москвы о рождественском перемирии. Он назвал это «прикрытием» для подготовки к новой атаке.

По его словам, Россия может использовать эту возможность, чтобы остановить продвижение украинских войск. Это, по мнению Зеленского, позволит подогнать российскую технику ближе к вражеским позициям.