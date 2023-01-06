В стране и мире СВР: Британия собиралась возложить вину за начало Второй мировой на СССР Анастасия Бобылева Сборник планировали опубликовать в 1939 году, но произошла задержка, которая предотвратила его от публикации. © Фото: Scherl Globallookpress Читайте нас на: Великобритания, при поддержке Франции, в начале Второй мировой войны планировала выпустить сборник сфабрикованных материалов, которые доказывали вину СССР в развитии глобального конфликта. Об этом свидетельствует рассекреченный архивный документ СВР России, опубликованный на сайте Президентской библиотеки. © СВР России Сборник планировали выпустить в декабре 1939 года, но произошла задержка, которая предотвратила его от публикации. Английский посол Уильям Сидс в этот момент был в СССР, и публикацию отложили до его возвращения в Британию, так как «он является автором ряда документов и его пребывание в момент выхода этой книги могло бы поставить его в не совсем удобное положение» . Однако после его приезда в Лондон сборник так и не вышел. Ранее ФСБ рассекретила архивы о приказах бойцам ОУН* убивать советских солдат в Берлине. Ведомство обнародовало фотокопию протокола допроса члена организации, уроженца Западной Украины. *ОУН - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. © СВР России Экспертное мнение и аналитика