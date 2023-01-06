СВР: Британия собиралась возложить вину за начало Второй мировой на СССР
Сборник планировали опубликовать в 1939 году, но произошла задержка, которая предотвратила его от публикации.
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Великобритания, при поддержке Франции, в начале Второй мировой войны планировала выпустить сборник сфабрикованных материалов, которые доказывали вину СССР в развитии глобального конфликта. Об этом свидетельствует рассекреченный архивный документ СВР России, опубликованный на сайте Президентской библиотеки.