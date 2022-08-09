ФСБ рассекретила архивы о приказах бойцам ОУН* убивать советских солдат в Берлине

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ФСБ России опубликовала архивные документы, в которых говорится о том, что украинские националисты, помогая гитлеровцам оборонять Берлин весной 1945 года, должны были устраивать теракты и убивать воинов Красной армии.

В частности, обнародована оказалась фотокопия протокола допроса члена Организации украинских националистов* (ОУН*) некоего Николая Мухи, уроженца Западной Украины. Допрос проводился советской военной контрразведкой СМЕРШ в 1945 году.

Так, Муха заявил, что после начала Великой Отечественной войны вступил в ряды бандеровской части ОУН*. В свою очередь, Степан Бандера возглавлял одну из двух фракций организации, возникших из-за раскола. Бандеровцы из ОУН(б)* враждовали с ОУН(м)*, которой руководил Андрей Мельник, передает РИА Новости.

По словам Мухи, после ареста Бандеры был вынужден с другими членами ОУН(б)* уйти в лес. В 1942 году его поймали гитлеровцы и отправили на работу в Германию. Спустя год Муха вступил в ряды оуновцев*- «мельниковцев».

В апреле 1945 года к нему, по его словам, приехал представитель берлинского центра некто Иосиф Пекарь. Позже он якобы заявил, что, по приказанию подразделения ОУН*, все его члены считаются мобилизованными для борьбы с наступающими советскими войсками. Муха рассказал, что Пекарь приказал в случае прорыва Красной армии «уничтожать ее связь, сжигать танки и убивать офицерский состав».

Действия украинские националисты должны были координировать с «фольксштурмом» - отрядами народного ополчения Третьего рейха. Таким образом, оуновцы* должны были уничтожать мелкие группы советских военных, но не вступать в бой с крупными подразделениями, рассказывал Николай Муха.

В случае встречи с советскими военными оуновцам* нужно было называть себя «как увезенного немцами на каторжные работы в Германию». Николай Муха на допросе назвал не только имена и фамилии известных ему участников ОУН*, но и адреса и приметы некоторых из них.

Ранее в ФСБ рассекретили и опубликовали материалы уголовного дела об убийстве почти 50 детей еврейской национальности нацистами во время Великой Отечественной войны. Жестокая расправа над заболевшими детьми произошла на курорте «Теберда», который сейчас входит в состав Карачаево-Черкесской Республики.

*ОУН - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.