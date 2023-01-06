В Махачкале погиб бывший председатель правительства Дагестана Абдулаев

Приводится информация, что 61-летний бывший чиновник был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких травм.

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Возглавлявший с 2010 по 2013 год правительство Дагестана председатель Магомед Абдулаев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Махачкале.

Сообщается, что примерно в 20:00 5 января на улице Магомеда Гаджиева он был сбит автомобилем ВАЗ-21214. За его рулем находился 55-летний житель Кизилюрта.

Отмечено, что Абдулаев переходил дорогу вне пешеходного перехода. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений. По имеющейся информации, погибший - Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства Республики Дагестан», - приводит информацию агентство.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в аварии с легковушкой и электропоездом в подмосковной Ивантеевке. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.