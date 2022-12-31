В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Конгресс оценит последствия передачи Patriot киевскому режиму

Ян Брацкий
11:02 31.12.2022
Аналитики полагают, что если ЗРК будут переданы из запасов на территории США, то это может помешать циклам подготовки и модернизации.
Конгресс оценит последствия передачи Patriot киевскому режиму
© Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Исследовательская служба конгресса США предложила парламентариям оценить последствия передачи Украине комплексов Patriot.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», - цитирует RT американских специалистов.

Конгрессменам напомнили, что обещанная Украине батарея комплексов Patriot, вместе с ракетами-перехватчиками, может быть взята из арсеналов сухопутных войск США. Аналитики просчитали, что если эти арсеналы будут расположены в введении Центрального или Индо-Тихоокеанского командования, то на этих направлениях возможны проблемы.

Отправить в Киев ЗРК Patriot и обучить украинских боевиков пользоваться этим оружием президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время визита последнего в Вашингтон.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.