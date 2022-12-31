Конгресс оценит последствия передачи Patriot киевскому режиму
Исследовательская служба конгресса США предложила парламентариям оценить последствия передачи Украине комплексов Patriot.
«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», - цитирует RT американских специалистов.
Конгрессменам напомнили, что обещанная Украине батарея комплексов Patriot, вместе с ракетами-перехватчиками, может быть взята из арсеналов сухопутных войск США. Аналитики просчитали, что если эти арсеналы будут расположены в введении Центрального или Индо-Тихоокеанского командования, то на этих направлениях возможны проблемы.
Отправить в Киев ЗРК Patriot и обучить украинских боевиков пользоваться этим оружием президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время визита последнего в Вашингтон.