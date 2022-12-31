Конгресс оценит последствия передачи Patriot киевскому режиму

Аналитики полагают, что если ЗРК будут переданы из запасов на территории США, то это может помешать циклам подготовки и модернизации.

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Исследовательская служба конгресса США предложила парламентариям оценить последствия передачи Украине комплексов Patriot.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», - цитирует RT американских специалистов.

Конгрессменам напомнили, что обещанная Украине батарея комплексов Patriot, вместе с ракетами-перехватчиками, может быть взята из арсеналов сухопутных войск США. Аналитики просчитали, что если эти арсеналы будут расположены в введении Центрального или Индо-Тихоокеанского командования, то на этих направлениях возможны проблемы.

Отправить в Киев ЗРК Patriot и обучить украинских боевиков пользоваться этим оружием президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время визита последнего в Вашингтон.