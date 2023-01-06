В Белом доме заявили, что обучение украинцев применению комплексов ПВО Patriot еще не началось

Джон Кирби добавил, что обучение будет происходить за пределами Украины.

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Обучение украинцев применению американских комплексов противовоздушной обороны Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне не известно о том, что обучение действительно началось», - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Джон Кирби также добавил, что обучение будет происходить за пределами Украины.

Ранее в Германии заявили о намерении поставить Украине около 40 БМП Marder. Кроме того, представитель немецкого кабмина заявил, что планируется обучение украинцев и в отношении систем Patriot - Германия проведет обучение работе с ними у себя, США - у себя.