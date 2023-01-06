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Путин обсудил с главой Промсвязьбанка сотрудничество с ОПК

Вероника Волосунова
19:20 06.01.2023
По словам президента, банк не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование в 2022 году.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время рабочей встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым президент России Владимир Путин отметил значимость взаимодействия организации с оборонно-промышленным комплексом страны и «хорошие» результаты такого сотрудничества. Встреча прошла в Кремле.

По словам президента, банк выступает важным звеном в обеспечении Гособоронзаказа. Большая часть кредитования ОПК предлагается по льготным ставкам.

Кроме того, как отметил глава Промсвязьбанка, благодаря сотрудничеству с ОПК рост для организации в 2022 году составил «более чем в три раза».

«Банк активно наращивает объёмы своих операций. Так, по итогам 2022 года мы уверенно вышли в пятерку крупнейших кредитных институтов нашей страны с почти пятью триллионами рублей активов», - сообщил Фрадков.

Президент России назвал результат «хорошим». Он также добавил, что «Промсвязьбанк не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование несмотря на нынешнюю ситуацию».

Пётр Фрадков также доложил президенту, что по льготной ставке в 8% более 60 тысяч семей военнослужащих оформили ипотеку в Промсвязьбанке, отделения организации уже открыли во всех крупных городах Крыма и в Севастополе. Ключевой задачей на ближайшее время является полноценное функционирование банка на новых территориях. Сейчас уже доступны выплаты пособий и пенсий, переводы и платежи за ЖКХ.

Ранее Фрадков заявил, что в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования, которые могли бы способствовать наращиванию выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения.

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