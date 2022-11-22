В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования

Алексей Курильченко
18:14 22.11.2022
По словам председателя ПСБ, оборонно-промышленный комплекс был обособленным элементом экономики, но сейчас перед предприятиями ОПК стоят вопросы по наращиванию выпуска основной продукции, вопросы по импортозамещению и диверсификации.
Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Перед российским оборонно-промышленным комплексом сейчас стоят задачи наращивания выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения, более эффективному решению которых способствовало бы внедрение рыночных механизмов поддержки и финансирования. Таким мнением поделился председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе своего выступления на пленарном заседании «Как обеспечить экономическое развитие России в условиях санкционных ограничений», состоявшемся в рамках VII Международного форума Финансового университета.

«Оборонно-промышленный комплекс всегда был обособленным элементом нашей экономики, он первый попал под санкции еще в 2014 году, а сейчас перед предприятиями ОПК стоят вопросы по наращиванию выпуска основной продукции, вопросы по импортозамещению и диверсификации. И здесь возникает вопрос денег: каким образом предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку, есть ли рыночные механизмы поддержки этой отрасли в условиях санкционного давления. Какие тут могут быть ответы: очень важный источник - фондовый рынок», - отметил Петр Фрадков.

При этом он добавил, что по российскому законодательству предприятия ОПК не могут, например, выпускать облигации, поскольку это сопряжено с раскрытием информации.

«Этими вопросами - развитием рыночных механизмов поддержки ОПК - надо комплексно заниматься. Более того, проекты импортозамещения и диверсификации - это, по сути, венчурные проекты с точки зрения регулирования. Для любого банка это сложные проекты, и поддержку здесь могут оказать также инструменты госгарантий, институтов развития, которые сейчас актуальны как никогда, все это позволит банковскому сектору финансировать такие проекты в том числе длинным рублем», - резюмировал Петр Фрадков.

Ранее Фрадков рассказал о перспективах импортозамещения в России. По его словам, необходимо в короткие сроки найти новые «точки роста» для плодотворного развития в условиях санкций.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Видео
Правительство утвердило удвоение стажа страховой пенсии для участников спецоперации
15:53 В стране и мире
Видео
«Разрушение миропорядка»: Захарова об ограничениях Западом присутствия РФ на форумах
15:15 В стране и мире
Госдума одобрила во II чтении закон о прожиточном минимуме в 14 375 рублей
13:29 В стране и мире
«Украинская сторона давно воюет с РПЦ»: Песков об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре
13:21 В стране и мире
Песков: Путин проведет встречу с матерями мобилизованных
Популярное
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.