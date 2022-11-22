Петр Фрадков: в ОПК необходимо развивать рыночные механизмы финансирования

По словам председателя ПСБ, оборонно-промышленный комплекс был обособленным элементом экономики, но сейчас перед предприятиями ОПК стоят вопросы по наращиванию выпуска основной продукции, вопросы по импортозамещению и диверсификации.

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Перед российским оборонно-промышленным комплексом сейчас стоят задачи наращивания выпуска продукции, в том числе в рамках диверсификации и импортозамещения, более эффективному решению которых способствовало бы внедрение рыночных механизмов поддержки и финансирования. Таким мнением поделился председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе своего выступления на пленарном заседании «Как обеспечить экономическое развитие России в условиях санкционных ограничений», состоявшемся в рамках VII Международного форума Финансового университета.

«Оборонно-промышленный комплекс всегда был обособленным элементом нашей экономики, он первый попал под санкции еще в 2014 году, а сейчас перед предприятиями ОПК стоят вопросы по наращиванию выпуска основной продукции, вопросы по импортозамещению и диверсификации. И здесь возникает вопрос денег: каким образом предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку, есть ли рыночные механизмы поддержки этой отрасли в условиях санкционного давления. Какие тут могут быть ответы: очень важный источник - фондовый рынок», - отметил Петр Фрадков.

При этом он добавил, что по российскому законодательству предприятия ОПК не могут, например, выпускать облигации, поскольку это сопряжено с раскрытием информации.

«Этими вопросами - развитием рыночных механизмов поддержки ОПК - надо комплексно заниматься. Более того, проекты импортозамещения и диверсификации - это, по сути, венчурные проекты с точки зрения регулирования. Для любого банка это сложные проекты, и поддержку здесь могут оказать также инструменты госгарантий, институтов развития, которые сейчас актуальны как никогда, все это позволит банковскому сектору финансировать такие проекты в том числе длинным рублем», - резюмировал Петр Фрадков.

Ранее Фрадков рассказал о перспективах импортозамещения в России. По его словам, необходимо в короткие сроки найти новые «точки роста» для плодотворного развития в условиях санкций.