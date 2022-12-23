В ЛНР спецслужбы выявили два схрона с боеприпасами
Теракты предполагалось провести в период новогодних праздников в отношении мирных граждан.
© Видео: Telegram: Марочко Live © Фото: Telegram: Марочко Live
В Луганской народной республике обнаружены два схрона с боеприпасами. Установлено, что они принадлежали диверсантам и предназначались для организации терактов в новогодние праздники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Российскими спецслужбами в результате проведённых мероприятий в н.п. Светличное ЛНР выявлено 2 схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории Республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан», - говорится в сообщении Марочко.