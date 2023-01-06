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Украина разорвала соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Вероника Волосунова
17:17 06.01.2023
По словам Мельничука, действие соглашения прекращено из-за «коренных изменений обстоятельств».
Украина разорвала соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
© Фото: Сергей Казак, РИА Новости
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Украина расторгла соглашение с РФ о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, который НАТО называет «Сатаной», заявил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Кабинет министров принял соответствующее решение на заседании в пятницу.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, подписанного 21.02.2006 г. в Москве», - написал Мельничук. 

Причиной прекращения действия соглашения Мельничук назвал «коренные изменения обстоятельств», в связи с которыми украинское конструкторское бюро «Южное» больше не может проводить сервисное обслуживание ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в Российской Федерации.

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