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Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании водных объектов

Сергей Лебедев
20:43 30.12.2022
Оно было заключено 19 октября 1992 года в Киеве.
Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании водных объектов
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Об этом в пятницу сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, правительство Украины одобрило выход из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. Оно было заключено в Москве 17 января 1997 года.

Напомним, недавно Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в сфере исследования космического пространства в мирных целях. Соглашение между странами было заключено в Киеве тринадцать лет назад - 12 июня 2009 года. 

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