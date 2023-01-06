Молодежные сборные РФ и Белоруссии не включили в составы групп на ЧМ-2024

Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Гетеборге в Швеции.

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Международная федерация хоккея (IIHF) не включила сборные Российской Федерации и Белоруссии в составы групп на молодежный чемпионат мира в 2024 году. В списке, опубликованном пресс-службой IIHF нет российских и белорусских спортсменов.

Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Гетеборге в Швеции. В нем примут участие 10 команд.

В группе А выступят Канада, Швеция, Финляндия, Германия и Латвия. В группе В сыграют Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.

Ранее чемпионом молодежного ЧМ по хоккею стала сборная Канады. Канадские хоккеисты в 20-й раз становятся победителем молодежного чемпионата мира.