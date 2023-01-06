Кумир миллионов Адриано Челентано отмечает 85-летие

В XX столетии мальчик из бедной миланской семьи завоевал любовь миллионов поклонников по всему миру, а на единственный концерт в СССР его приглашал сам Горбачев.

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Кумир миллионов в СССР и по всему миру, «Элвис на итальянский манер», певец, режиссер и ведущий нескольких ток-шоу Адриано Челентано отмечает свой юбилей - 85 лет. Рассказываем, за что любят Челентано поклонники и что ему пришлось преодолеть ради концерта в СССР.

В 1987-им году Адриано Челентано приехал в Россию со своим первым и единственным концертом. Это событие называют подвигом,потому что артист страдал аэрофобией и не летал на самолетах. Однако приехать в СССР согласился, потому что здесь его очень любили и ждали. К тому же пригласил его сам Горбачев.

«Я знаю уже давно, что очень популярен в России, и очень этому рад, потому что Россия – большая страна. И когда кто-то знает, что он популярен в такой большой и великой стране, это очень впечатляет», – сказал тогда Адриано Челентано.

Во время своего выступления артист не только пел песни, но и делился со зрителями своими сокровенными воспоминаниями и признаниями в любви России. Так, в детстве он представлял себе Россию как сказочную страну, в которой за окном снег, а в доме потрескивают поленья и незримо присутствует мудрость

«Я рад, что могу зажечь здесь свой огонь», – поделился эмоциями певец.

Популярность в СССР Челентано получил еще в годы правления Брежнева. Студия «Мелодия» выпустила несколько его пластинок, а на экранах появились знаменитые фильмы «Блеф» и «Укрощение строптивого».

Хотя сам Челентано родился в семье бывших крестьян и не отличался внешностью, любовь и признание поклонников ему помогли получить харизма, талант, юмор, пластика и мимика.

«Долговязый, лысый, с хрипатым голосом. Ну что такого? А вот харизма такая, что он обожаем», – сказала народная артистка РФ Елена Санаева.

За плечами Челентано более 30 альбомов в стилях поп, диско, фанк. Свой прощальный сольный концерт он дал еще 10 лет назад, но это не мешает ему продолжать работать над новыми альбомами. Он шагает в ногу со временем и участвует в популярных челенджах на ютубе, за что на родине его прозвали «молледжато», то есть «весь как на пружинах».

Адриано стал кумиром нескольких поколений женщин. Ему писали любовные письма, а итальянская актриса Орнелла Мути даже развелись со своим мужем, надеясь, что певец возьмет ее в жены. Однако Адриано верен своей жене, с которой вместе уже почти 60 лет.

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